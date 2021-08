Akademia Dobra i Zła: dziś premiera finałowego tomu serii fantasy

Akademia Dobra i Zła to młodzieżowa seria fantasy, której autorem jest Soman Chainani. Dzisiaj, nakładem wydawnictwa Jaguar, ukazała się szósta i zarazem ostatnia część serii zatytułowana Jedyny prawdziwy król.

W szóstym tomie opowieści o Akademii Dobra i Zła rozstrzygną się losy korony Kamelotu – a także całej Bezkresnej Puszczy.

W 2022 roku Netflix planuje premierę ekranizacji pierwszego tomu Akademii Dobra i Zła. W filmie mają wystąpić m.in. Charlize Theron oraz Laurence Fishburne.

Oto opis książki:

Tedros na razie zdołał uniknąć śmierci i odkrył znaczenie prześladujących go we śnie słów króla Artura. Nadal jednak może liczyć tylko na garstkę najwierniejszych sprzymierzeńców i na swoją księżniczkę. Natomiast Wąż ma po swojej stronie całą Puszczę, a niedługo poślubi Sofię i stanie się Jedynym Prawdziwym Królem, zdolnym jednym pociągnięciem pióra zmieniać ludzkie losy. Wydaje się jednak, że Artur przewidział taki rozwój wydarzeń… Ale jak to możliwe, skoro nie był wieszczem? Jaką tajemnicę skrywał i jaką tajemnicę skrywa przeszłość Rhiana i Japeta? Czy te odpowiedzi uda się odnaleźć na czas?

Co kryje się za Dobrem i Złem?

Co może czekać za szczęśliwym zakończeniem?

Historia Sofii i Agaty zmierza do dramatycznego finału.

Przygotujcie się na koniec, jakiego jeszcze nie było.