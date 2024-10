World of Warcraft z imponującym wierzchowcem. Gracze zapłacą za niego... ponad 300 zł

fot. Blizzard Entertainment

W październiku w World of Warcraft wystartowało specjalne wydarzenie z okazji 20. urodzin tego popularnego MMORPG. Blizzard zadbał o szereg atrakcji dla graczy, przygotowując między innymi nowe wyzwania czy nagrody kosmetyczne. Nie zabrakło również rozszerzenia oferty cyfrowych przedmiotów, które można kupić za prawdziwe pieniądze. Szczególnie głośno zrobiło się o jednym z nich, wierzchowcu o nazwie Trader's Gilded Brutosaur.

Pokaźnych rozmiarów dinozaur pełni nie tylko funkcję ozdobną i transportową. Umożliwia on również skorzystanie ze skrzynki pocztowej oraz domu aukcyjnego w dowolnym miejscu. Ma to jednak swoją cenę. Zainteresowani muszą zapłacić za niego... 78 euro, a więc około 340 zł. Dla porównania, półroczna subskrypcja WoW kosztuje 65,94 euro, a za najnowszy dodatek The War Within w najbogatszym wydaniu Epic Edition trzeba zapłacić 89,99 euro.

Choć nie da się ukryć, że cena jest bardzo wysoka, to istnieje sposób, by kupić nowego wierzchowca za wirtualną walutę, czyli zgromadzone w grze złoto. Jest to możliwe dzięki zakupowi Tokenów za złoto i wymianie ich na środki na koncie Battle.net. Co ciekawe, w ten sposób za nowego Brutosaura zapłacimy mniej, niż za poprzedniego mounta z dostępem do skrzynki pocztowej i domu aukcyjnego o nazwie Mighty Caravan Brutosaur. Ten kosztował bowiem aż 5 milionów sztuk złota.