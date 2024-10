Gracze potrzebowali wirtualnego boksu. Sprzedaż Undisputed jest na to dowodem

Deep Silver

Twórcy Undisputed – Ash, Asif i Asad Habib – to trzej bracia, którzy wcześniej nie mieli żadnego doświadczenia w branży gier. Pomimo tego, stworzyli produkt, który szybko stał się popularny wśród fanów sportu, a ich studio, Steel City Interactive, zyskało miano jednego z najbardziej inspirujących niezależnych zespołów.

Undisputed to pierwsza od lat gra bokserska, która nie tylko angażuje graczy, ale i stara się realistycznie oddać realia tej dyscypliny sportu. W grze dostępnych jest ponad 70 licencjonowanych zawodników i zawodniczek, reprezentujących różne epoki i style boksu. Wśród nich znajdują się zarówno obecni mistrzowie, jak i legendarni bokserzy, co dodaje produkcji autentyczności.

Gra zawiera aż 60 różnych ciosów i kombinacji, co pozwala graczom na precyzyjne odwzorowanie strategii walki. Twórcy zdecydowali się na współpracę z trzema z czterech głównych organizacji bokserskich: World Boxing Council (WBC), World Boxing Organisation (WBO) oraz International Boxing Federation (IBF). Dzięki temu, gracz może wybrać karierę swojego zawodnika w jednej z tych organizacji, wspinając się na sam szczyt i walcząc o tytuł niekwestionowanego mistrza świata.

To wszystko sprawiło, że gra zyskała na zainteresowaniu i popularności, co dowodzi jej sprzedaż. Twórcy poinformowali, że od premiery tytuł rozszedł się w nakładzie przekraczającym milion sztuk. Gra potrzebowała na to niespełna miesiąca od dnia debiutu.

W kolejnych miesiącach spodziewać się należy wzrostu tej liczby, bo Undisputed to nie tylko niezła produkcja (patrz nasza recenzja gry), ale przede wszystkim jedyna bokserska produkcja od ponad dekady.