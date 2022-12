Akademia Pana Kleksa - zwiastun filmu. Witajcie w naszej bajce

materiały prasowe

Akademia Pana Kleksa to nowa, filmowa wersja kultowej powieści autorstwa Jana Brzechwy o tytułowym profesorze Ambrożym Kleksie, nauczycielu, czarodzieju i poszukiwaczu przygód. Do sieci trafił pierwszy zwiastun produkcji. Materiał możecie sprawdzić poniżej.

Szczegóły fabuły filmu są trzymane w tajemnicy. Już wcześniej zapowiedziano, że ma to być uwspółcześniona historia, która trafi do dzisiejszych dzieci. I rzeczywiście widać to po pierwszym wideo.

Akademia Pana Kleksa - zwiastun

W głównej roli Ambrożego Kleksa występuje Tomasz Kot. W obsadzie znajduje się również Antonina Litwiniak, która wcieli się w rolę Ady Niezgódki. W oryginale jej postać była chłopcem, który nazywał się Adaś Niezgódka. Ponadto odtwórca Kleksa w oryginale, Piotr Fronczewski, również pojawi się w filmie, ale w innej roli. Reżyseruje Maciej Kawulski.

Akademia Pana Kleksa - premiera filmu w 2023 roku.