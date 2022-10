Święto ognia - początek zdjęć do polskiego komediodramatu. Ma być jak Amelia i Nietykalni

fot. Zuzanna Szamocka

Święto ognia to obyczajowy komediodramat w reżyserii Kingi Dębskiej (Moje córki krowy, Zupa nic), która napisała również scenariusz na podstawie powieści o tym samym tytule autorstwa Jakuba Małeckiego. Producentem jest Opus Film, czyli studio odpowiedzialne m.in. za uhonorowaną Oscarem dla Najlepszego filmu nieanglojęzycznego Idę oraz Zimną wojnę.

W Warszawie ruszyły zdjęcia do filmu, w którym w obsadzie znajdują się: Kinga Preis, Tomasz Sapryk, Karolina Gruszka, Katarzyna Herman i Mariusz Bonaszewski oraz debiutująca na dużym ekranie Paulina Pytlak oraz tancerka Baletu Narodowego Joanna Drabik.

Kinga Dębska tak zapowiada swój film:

Święto ognia to dla mnie wyjątkowy projekt, coś pomiędzy Amelią a Nietykalnymi. Najbardziej czuły i delikatny z moich filmów. Gwarantuję śmiech i łzy.

Podnoszące na duchu Święto ognia opowiada o miłość, której nie da się zapomnieć, pasji i cenie sukcesu. Reżyserka powraca z lekko magicznym, nie stroniącym od humoru i wzruszeń projektem, który trafi do kin w 2023 roku.

Święto ognia - zdjęcia

Święto ognia - opis fabuły

Anastazja (Paulina Pytlak) ma 20 lat, jest uzależniona od komiksów, gorącej czekolady i zakochana w chłopaku z sąsiedztwa. Gdyby tylko mogła, porwałaby go na randkę albo na koniec świata. Niestety to tylko marzenia, bo od dziecka jest przykuta do wózka, a z otoczeniem porozumiewa się za pomocą specjalnego programu. Mimo wszystkich ograniczeń Nastka nie traci pogody ducha, a optymizmem zaraża wszystkich. Najlepszą relację ma z nią starsza siostra Łucja (Joanna Drabik) – wschodząca gwiazda Baletu Narodowego, która właśnie stanęła u progu wielkiej kariery. Anastazję samotnie wychowuje ojciec Poldek (Tomasz Sapryk). Wkrótce życie całej trójki wkroczy w nowy etap, kiedy do ich drzwi zapuka przebojowa sąsiadka z naprzeciwka – Józefina (Kinga Preis). To za jej sprawą Anastazja i jej bliscy odkryją siebie na nowo, a przy okazji staną twarzą w twarz z rodzinną tajemnicą, która aż nazbyt długo czekała na rozwiązanie.

Operatorem produkcji jest Witold Płóciennik (Minuta ciszy), a scenografem Wojciech Żogała (Bogowie). Za montaż odpowiada Jarosław Kamiński (Zimna wojna), a za muzykę Bartosz Chajdecki (Moje córki krowy). Kostiumami zajmuje się Dorota Roqueplo (Boże Ciało), a choreografią – Jacek Przybyłowicz.

Partnerem produkcji jest Teatr Wielki – Opera Narodowa. Koproducentami filmu są: CANAL+ Polska, Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych, AXI Immo Services oraz Łódzki Fundusz Filmowy. Projekt jest współfinansowany przez Polski Instytut Sztuki Filmowej.