Aktorzy z branży gier rozpoczynają strajk. SAG-AFTRA walczy o ochronę ich członków przed AI

fot. sagaftra.org

W 2023 roku w świecie popkultury głośnym tematem był strajk zorganizowany przez SAG-AFTRA. Nie ominął on również branży gier, a aktorzy domagali się nie tylko podwyżek, ale też zwracali uwagę na to, jak wielkim zagrożeniem dla nich jest sztuczna inteligencja. Negocjacje trwały wiele miesięcy i w niektórych tematach udało się dojść do porozumienia, ale kwestią sporną nadal pozostała właśnie ochrona wizerunków i głosów aktorów przed bezprawnym wykorzystywaniem ich przez AI. W związku z tym poinformowano o rozpoczęciu kolejnego strajku w dniu 26 lipca.

Nie zgodzimy się na umowę, na mocy której firmy będą mogły wykorzystywać sztuczną inteligencję ze szkodą dla naszych członków. Koniec tego. Kiedy firmy zaczną do tego podchodzić na poważnie i oferować umowy, dzięki którym nasi członkowie będą mogli żyć i pracować, wtedy będziemy gotowi do negocjacji - stwierdziła Fran Drescher, prezeska SAG-AFTRA.

Branża gier wideo każdego roku generuje zarobki liczone w miliardach dolarów. Siłą napędzającą ten sukces są kreatywne osoby, które projektują i tworzą te gry. Wśród nich są także członkowie SAG-AFTRA, którzy ożywiają zapadające w pamięć, kochane przez fanów postacie i zasługują na takie same warunki, jak wykonawcy w filmach, telewizji, serwisach streamingowych czy branży muzycznej: w tym godziwe wynagrodzenie i wymóg zgody na wykorzystanie przez AI ich twarzy, głosów czy ciał. Szczerze mówiąc to zdumiewające, że studia nie wyciągnęły żadnych wniosków z ubiegłorocznych lekcji - że nasi członkowie mogą żądać sprawiedliwego traktowania jeśli chodzi o sztuczną inteligencję, a społeczeństwo będzie ich w tym wspierać - powiedział Duncan Crabtree-Ireland, krajowy dyrektor wykonawczy i główny negocjator SAG-AFTRA.

Negocjacje prowadzone będą z 10 firmami z branży gier: Activision Productions, Blindlight, Disney Character Voices, Electronic Arts Productions, Formosa Interactive, Insomniac Games, Llama Productions, Take 2 Productions, VoiceWorks Productions oraz WB Games.