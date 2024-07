UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Crystal Dynamics

Podczas tegorocznego San Diego Comic-Con dostrzeżono coś, co wydaje się nie pozostawiać żadnych wątpliwości, wprost sugerującego, że duologia Legacy of Kain: Soul Reaver doczeka się odświeżonego wydania. Warto zaznaczyć, żę takie doniesienia pojawiały się w sieci już wcześniej, ale nie doczekały się żadnego potwierdzenia lub zdementowania przez właściciela praw do marki.

Na SDCC można natrafić na figurki Raziela i Kaina. Sama ich obecność nie byłaby niczym specjalnym, ale uwagę fanów przyciągnęło logo, na którym widać napis Legacy of Kain: Soul Reaver - I & II Remastered. Znajdujący się tam kod QR przenosi zaś do newslettera Dark Horse Comics.

Randy Lahrman, wiceprezes ds. rozwoju produktów i sprzedaży w Dark Horse Comics, zapytany przez redakcję Gamespotu o wspomniane figurki odpowiedział, że pojawią się one w sprzedaży w sierpniu, a więcej informacji zostanie ujawnionych wkrótce. Ani słowem nie wspomniał jednak o remasterach gier.

W międzyczasie z oficjalnej strony usunięto logotypy wskazujące na odświeżenie Legacy of Kain: Soul Reaver. Pikanterii sprawy dodaje fakt, że Dark Horse jest własnością Embracer Group, czyli firmy-matki Crystal Dynamics, twórców serii Legacy of Kain.