Aktorzy i ich dublerzy - odróżnilibyście ich? Zobacz zdjęcia

Aktorzy ciężko pracują na planach filmowych. Wielu z nich decyduje się samemu wykonywać trudne wyczyny kaskaderskie bądź skomplikowane choreografie walk. Jednak w związku z tym zachodzi spore ryzyko kontuzji, co wiązało by się ze wstrzymaniem prac na planie na czas nieokreślony. Dlatego w niebezpiecznych sekwencjach aktorów zastępują dublerzy. To oni wykonują widowiskowe popisy między innymi skoki z wysokości czy spektakularne jazdy różnymi pojazdami, którymi zachwycamy się potem na ekranie.

Oczywiście dubler bądź dublerka musi być bardzo podobna do aktora lub aktorki, aby widz nie mógł odróżnić w kinie czy na ekranie telewizora, kto akurat występuje w danej scenie. W sieci pojawiła się galeria aktorów wraz z ich dublerami z planu. Trzeba przyznać że w wielu przypadkach trudno odróżnić gwiazdę od kaskadera. Galerię możecie sprawdzić poniżej.

Aktorzy i ich dublerzy