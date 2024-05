Al Pacino znów jako szef mafii. Captivated opowie historie głośnego porwania sprzed dekad

fot. Amazon Prime Video

Reklama

Al Pacino wiek nie jest wcale straszny, a aktor otrzymał rolę w kolejnym filmie, tym razem o tytule Captivated. Do obsady dołączyła również Katie Holmes, a także Toby Kebbell. Pierwsze zdjęcia do nowego filmu rozpoczną się pod koniec 2024 roku we Włoszech. Reżyserem produkcji jest Dito Montiel, a całość opiera się na scenariuszu napisanym przez niego we współpracy z Robinem Shushanem i Michaelem Mammolitim. Historia przedstawiona na ekranie będzie opowiadać o porwaniu Jeana Paula Getty'ego III sprzed kilku dekad. Co ciekawe Mammoliti jest bratankiem jednego z głównych porywaczy, który od lat chciał opowiedzieć tę historię z nowymi szczegółami na wielkim ekranie.

Captivated - opis fabuły

Film skupia się na kalabryjskim szefie mafii o imieniu Saro (w młodszą wersję wcieli się Toby Kebbell, w starszą Al Pacino), który porywa wnuka jednego z najbogatszych ludzi na świecie, Jeana Paula Getty'ego i naraża całą swoją organizację, gdy zakochuje się w matce porwanego chłopca (Katie Holmes) podczas negocjacji w sprawie okupu.