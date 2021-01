Aladdin: Live From the West End - musical trafi na Disney+ jeszcze przed kwietniem 2021?

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Disney

Musical Aladdin: Live From the West End to sfilmowana wersja musicalu Aladdin The Musical, który zadebiutował w londyńskim Prince Edward Theatre w 2016 roku. Jego reżyserem i choreografem jest Casey Nicholaw. Jakiś czas temu mówiło się, że widowisko trafi na platformę Disney+ w grudniu 2020 roku. Z pewnych przyczyn tak się jednak nie stało, a Disney do tej pory nie wyjawił, kiedy fani będą mogli obejrzeć produkcję. Zgodnie jednak z informacją, którą uzyskał portal thedisinsider, musical Aladdin: Live From the West End trafi na platformę Disney+ do kwietnia 2021 roku. Oczywiście nie są to potwierdzone doniesienia i termin ten może ulec zmianie - możliwe jednak, że produkcja będzie dostępna dla widzów jeszcze wcześniej. Na oficjalną informację od Disneya, która rozwieje wszelkie niejasności, najwyraźniej musimy poczekać.

W obsadzie Musical Aladdin: Live From the West End znaleźli się Ainsley Melham jako Aladdin, Trevor Dion Nicholas, Isabelle McCalla, Jonathan Freeman, Don Darryl Rivera, Irvine Iqbal, Brian Gonzales, Brandon O'Neill a także Robert Tripolino.