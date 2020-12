Disney+ może dogonić Netflixa już w 2022 roku

fot. starwars.com/Disney

Dotychczasowy potentat branży VoD już wkrótce będzie musiał ostro zawalczyć o uwagę klientów. Przez lata to Netflix był niekwestionowanym liderem tego sektora cyfrowej rozrywki i żadna inna firma nie była w stanie zagrozić jego dominującej pozycji. Jednak czasy względnego spokoju i niezakłóconego rozwoju powoli dobiegają końca.

Z raportu opracowanego przez analityków z firmy badawczej eMarketer wynika, że już w 2022 liczba użytkowników serwisu Disney+ może zrównać się z liczbą subskrybentów Netflixa. Na tym jednak nie koniec, gdyż wpływy z abonamentu obu firm również mają się wyrównać. Dotychczasowy lider nadal będzie górą, ale jego przewaga nad rywalem nie będzie zbyt duża. Szacuje się, że w 2022 roku Netflix pozyska z abonamentu 12,95 mld dolarów, zaś grupa Disney+ (wraz z Hulu i ESPN+) – 12,36 mld dolarów.

Motorem napędowym Disney+ są przede wszystkim głośne produkcje przyciągające do serwisu kolejne miliony użytkowników. A najważniejszą z nich jest bez wątpienia serial The Mandalorian. To on stoi za globalnym sukcesem nowej platformy. Kiedy drugi sezon pojawił się w sieci, liczba subskrybentów usługi gwałtownie wzrosła. Pomiędzy 3 października a 10 grudnia firmie udało się pozyskać 13,1 mln nowych abonentów.

Ale na jednym serialu nie kończy się potencjał tego serwisu. Przedstawiciele Disney+ nie chcą uzależniać sukcesu usługi wyłącznie od jednej produkcji, dlatego zaplanowali szeroko zakrojone działania, które mają pomóc w walce z Netflixem, największym i najgroźniejszym konkurentem. Jednym z kluczowych elementów strategii Disney+ jest produkcja dużej liczby nowych serii oryginalnych, w tym m.in. tych osadzonych w uniwersach Marvela oraz Gwiezdnych wojen.

Walka pomiędzy tymi dwoma gigantami z pewnością będzie fascynująca, zwłaszcza jeśli Netflix znajdzie się w pozycji obronnej i będzie musiał mocniej zawalczyć o utrzymanie swojej dotychczasowej popularności.