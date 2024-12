Kiedy ruszą zdjęcia do Batmana 2? Data premiery może ulec zmianie

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Kiedy ruszą zdjęcia do Batmana 2? Plan był taki, by w 2025 roku. Reżyser Matt Reeves i współautor scenariusza Mattson Tomlin jeszcze niedawno zapewniali fanów, że to wciąż aktualne. Jednak z nowych doniesień wynika, że i tak powinniśmy spodziewać się opóźnienia.

Kiedy ruszą zdjęcia do Batmana 2?

Prestiżowy portal The Hollywood Reporter stwierdził, że choć plan się nie zmienił, to jednocześnie nic nie jest nawet bliskie bycia zaplanowanym. Z kolei znany insider Jeff Sneider uważa, że zdjęcia mają rozpocząć się późną wiosną/wczesnym latem 2025 roku, a premiera kinowa wciąż jest zaplanowana na październik 2026 roku. Dziennikarz podkreślił jednak, że według jego „wielu źródeł” to prawdopodobnie ulegnie zmianie. Z jego słów wynika, że możemy oczekiwać opóźnienia.

Sneider słyszał również, że James Gunn postanowił anulować kilka projektów DC. Jego zdaniem są to jednak prawdopodobnie produkcje jeszcze sprzed ery DCU.

