Legendarny Alan Moore dał zielone światło. Nadchodzi serial fantasy z magicznym Londynem

Fot. Bloomsbury

Reklama

Alan Moore to wybitny scenarzysta i pisarz, który w swoim bogatym portfolio ma między innymi takie tytuły jak Strażnicy, Batman: Zabójczy żart czy V jak Vendetta. Prestiżowy portal Deadline informuje, że firma Playground wygrała przetarg o prawa do jego książki fantasy The Great When. Zamierza stworzyć serialową adaptację dzieła.

O czym jest The Great When Alana Moore'a?

The Great When jest pierwszą z zaplanowanej przez Moore'a pięciotomowej serii Long London. Playground planuje stworzyć na jej podstawie stworzyć serial, składający się z wielu sezonów.

Akcja rozgrywa się w powojennym Londynie. Historia opowiada o losach Dennisa Knuckleyarda, który został zatrudniony w antykwariacie. Gdy pewnego dnia szuka książek na sprzedaż, wchodzi w posiadanie powieści, która po prostu nie istnieje, a przedstawia fikcyjną, koszmarną i magiczną wersję miasta, w którym żyje bohater. Chłopak musi zwrócić książkę albo zginie. Wkrótce trafia w sam środek magicznej krainy, pełnej kryminalistów, artystów i nadnaturalnych stworzeń, które nie tylko mogą go skrzywdzić, ale również zagrozić prawdziwemu Londynowi.

źródło: pop-verse.com

Alan Moore o serialowej adaptacji The Great When

Playground do tej pory było znane głównie z brytyjskich seriali historycznych. The Great When będzie ich pierwszą produkcją z gatunku fantasy. Alan Moore, które dzieła już wcześniej były adaptowane – Watchmen od HBO zdobyło nawet nagrodę Emmy w kategorii Najlepszy serial limitowany – wcześniej nie dawał osobiście zielonego światła na ich powstanie, ponieważ prawa autorskie miało DC Comics. W tym wypadku jest inaczej. Scenarzysta cieszy się współpracą z Playground:

Po raz pierwszy w mojej karierze jestem szczerze podekscytowany i pełen entuzjazmu w związku z moim dziełem… dziełem, które posiadam i uważam, że mogłoby się znakomicie sprawdzić w innym medium… zaadaptowane na ekranie - skomentował Alan Moore odnośnie nadchodzącego serialu.