Tajemnice Smallville - Alan Ritchson nienawidził swojego kostiumu. "Był straszny"

fot. CW

Tajemnice Smallville były serialem amerykańskiej stacji CW, który utrzymywał się na antenie przez 10 lat i otrzymał status kultowego z wielu powodów. Przez połowę czasu jego trwania jednym z bohaterów był Aquaman, w którego wcielała się obecna gwiazda Reachera od Amazon Prime Video, czyli Alan Ritchson. Była to jego pierwsza rola aktorska.

Po latach ówczesny ekranowy Król Atlantydy wypowiedział się w sprawie serialu oraz swojego stroju, który nazwał mianem strasznego.

Nie przychodzi mi do głowy inna sytuacja, przez którą byłbym w stanie tak szybko i daleko uciec od jakiejkolwiek cywilizacji niż wtedy, kiedy widzę zdjęcie samego siebie w tym pomarańczowym stroju kąpielowym od stóp do głów i z zamkiem na środku. Widzę takie zdjęcia i nie wierzę, że ktokolwiek mógł pomyśleć, że to był dobry pomysł, żeby mnie tak ubrać i fotografować. Kiedy dopiero zaczynasz, to nie czujesz, że masz prawo się odezwać lub cokolwiek zrobić, dlatego niczego nie podważałem. Teraz żałuję. Ten strój był straszny.

Tajemnice Smallville - opis fabuły

Tajemnice Smallville przedstawiają życie legendarnego Supermana w czasach jego młodości. Akcja serialu rozpoczyna się w 1989 roku, kiedy na małe amerykańskie miasto spada deszcz meteorytów, a wraz z nim kapsuła, w której na Ziemię przybywa kilkuletni Superman. Młodego chłopca znajdują Martha i Jonathan Kentowie i postanawiają go przygarnąć. Deszcz meteorytów wywołał jednak tragiczne skutki w żyjącym swoim spokojnym rytmem miasteczku Smallville. Jeden z meteorytów zabija rodziców Lany Lang. Państwo Langowie stali się jednymi z wielu ofiar tego wydarzenia. Mimo tych szkód po kilkunastu latach mieszkańcy starają się żyć tak jak przed zdarzeniem. Clark dorasta – zaczyna poznawać i próbuje panować nad swoimi nadludzkimi zdolnościami [...]