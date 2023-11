Tajemnice Smallville - ta fanowska teoria o Lois Lane była prawdziwa? Twórcy zdradzają prawdę

materiały prasowe

Tajemnice Smallville to serial od stacji CW o przygodach młodego Clarka Kenta i jego drodze do zostania Supermanem. Produkcja potrwała przez 10 sezonów od 2001 do 2011 roku. Tom Welling i Erica Durance, wcielający się w Clarka i Lois, powrócili jeszcze w crossoverze tzw. "Arrowverse" w 2019 roku.

Tajemnice Smallville - teoria fanów o Lois Lane

Lois Lane, chociaż ikoniczna i nieodłączna przy tworzeniu produkcji o Clarku, nie była jednak postacią, która od razu pojawiła się w życiu młodego Kenta w Tajemnicach Smallville. Erica Durance pojawiła się w tej roli dopiero w 4 sezonie, a do tego czasu prym u boku Clarka wiodła postać Chloe Sullivan, którą odgrywała Allison Mack. Jedna z fanowskich teorii mówiła, że Chloe z czasem zmieni swoją tożsamość na Lois Lane i w ten sposób ta postać zawita oficjalnie do małego miasteczka w Kansas. Chociaż Lois Lane ostatecznie pojawiła się w 4 sezonie serialu, tak jego twórcy, Miles Millar i Al Gough, potwierdzili słuszność takiej teorii na łamach podcastu.

Tak, rozmawialiśmy o tym, że Chloe może być taką proto-Lois i potem zmienić tożsamość i w pełni się nią stać. Problem był taki, że my chcieliśmy Lois Lane od początku, ale oni nie chcieli nam jej dać. A kiedy w końcu pojawiła się w 4 sezonie, to powiedzieli nam, że może się pojawić w dwóch odcinkach, potem w trzech, a potem i w całej połowie sezonu, aż w końcu Peter Roth powiedział: "J**ać to. Jest już w serialu i w nim zostanie."

