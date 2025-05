"Dobrze być z powrotem" - powiedział Kevin Spacey odbierając statuetkę w Cannes

fot. YouTube (Piers Morgan Uncensored)

Po uniewinnieniu przez brytyjski sąd, Kevin Spacey wciąż walczy o powrót do Hollywood. Niektórzy próbują mu to umożliwić. Podczas uroczystej gali z okazji 10-lecia organizacji Better World Fund aktorowi przyznano specjalną nagrodę za całokształt kariery. Odbierając statuetkę, Spacey sam przyznał, że był to "odważny pomysł" i podziękował fundacji za to wyróżnienie.

Kevin Spacey odebrał nagrodę w Cannes

Przemówienie Kevina Spaceya obracało się wokół tematu wykluczenia społecznego. Wspomniał o sytuacji związanej z Kirkiem Douglasem, gdy "podjął odważną decyzję", stając w obronie scenarzysty Daltona Trumbo - umieszczonego na "czarnej liście" komisji McCarthy'ego w czasie "polowań na czarownice".

- Kirk Douglas powiedział wtedy: "Łatwiej jest nam, aktorom, grać herosów na ekranie. Tam zwalczamy złoczyńców i walczymy o sprawiedliwość. Ale w prawdziwym życiu wybory nie zawsze są takie oczywiste. Są chwile, kiedy trzeba stanąć w obronie zasad". Nauczyłem się tego z historii - ona często zatacza koło. "Czarna lista" była okropnym czasem w naszej historii, o którym musimy pamiętać, by już nigdy się nie powtórzył.

Następnie Spacey zszedł z głównego tematu i skrytykował Gildię Scenarzystów Ameryki z Zachodu (WGA West) za to, jak "ukarała niektórych scenarzystów" podczas strajku w 2023 roku. Wspomniał o Timie Doyle'u, który został ukarany przez WGA za opublikowany post w mediach społecznościowym w setnym dniu strajku. Spacey twierdzi, że właśnie z tego powodu scenarzysta obecnie mierzy się z bezrobociem.

- Historia się powtarza - ale tylko wtedy, gdy na to pozwalamy. Dwa tygodnie temu WGA, po głosowaniu wszystkich członków, cofnęła potępienie wobec Tima. W tym samym czasie Manuel zaprosił mnie tutaj, bym odebrał tę nagrodę.

Na zakończenie przemowy Spacey podziękował swojemu menadżerowi, Evanowi Lowensteinowi, za 26 lat wiernej przyjaźni. Aktor stwierdził, że to właśnie on nauczył go przebaczania i pomógł "przetrwać ostatnie kilka lat bez urazy i złości, ale z miłością i wyrozumiałością".

Pojawiając się na czerwonym dywanie, jeden z dziennikarzy zapytał Spaceya, jak to jest wrócić do Hollywood. Aktor się zaśmiał, odpowiadając: "Cóż, cieszę się, że mogę pracować".

