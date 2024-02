Alan Wake 2 stał się przystępniejszy. Nowa opcja pozwala zredukować liczbę jumpscarów

fot. Remedy Entertainment

Reklama

Remedy Entertainment wypuściło nową aktualizację gry Alan Wake 2. Łatka o numerze 1.15 wprowadza dwie istotne opcje, które mogą zainteresować niektórych odbiorców. Przede wszystkim w ustawieniach pojawiła się możliwość zredukowania częstotliwości pojawiania się scen przyprawiających o szybsze bicie serca. To dobra wiadomość dla osób, które nie przepadają za typowymi jumpscarami, bo tych w tej produkcji nie brakowało, a niektóre fragmenty były wypchane nimi wręcz po brzegi.

Oprócz tego pojawiła się również możliwość wracania do wybranych przez graczy rozdziałów. To zaś może przypaść do gustu osobom, które kolekcjonują osiągnięcia i trofea, bo w ten sposób będą oni mogli w szybki sposób wrócić do miejsc, w których coś pominęli. Z pełną listą zmian możecie zapoznać się na oficjalnej stronie gry.

Alan Wake 2 zadebiutował w październiku 2023 roku na PC oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X|S. Obecnie trwają prace nad dwoma fabularnymi rozszerzeniami. Pierwsze z nich, zatytułowane Night Springs, ma zadebiutować wiosną tego roku, drugie, The Lake House, nie ma ustalonego żadnego terminu premiery.