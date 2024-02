Death Stranding 2: On The Beach zaprezentowane. Gra wygląda fenomenalnie!

fot. Sony

Zwieńczeniem State of Play była długa, bo trwająca około dziesięciu minut, prezentacja najnowszej produkcji Hideo Kojima, czyli gry Death Stranding 2. Podczas niej ujawniono oficjalny tytuł produkcji, który brzmi: Death Stranding 2: On the Beach. Zobaczcie, jak Porter (w tej roli Norman Reedus) ponownie wyrusza w niebezpieczną podróż przez postapokaliptyczny świat, tym razem stawiając czoło jeszcze bardziej wymagającym warunkom.

Zwiastun, choć długi, nie zdradza zbyt wielu szczegółów. Na jego podstawie możemy wywnioskować, że Sam ponownie będzie przemierzał krainę, by naprawić rozerwaną strukturę sieciową. Wątek fabularny to osobna kwestia. Z pewnością będzie on jeszcze bardziej pokręcony, niż to, z czym mieliśmy do czynienia w pierwszej części gry. Niemniej i tak produkcja wygląda na bardzo apetyczny kąsek dla fanów Kojimy. Niestety na premierę będziemy musieli poczekać do 2025 roku.

W Death Stranding 2: On the Beach powrócą znane nam już motywy błotnistej mazi, czyli anomalie, które wywoływane są przez tajemniczy opad.

Obsada gry częściowo jest znana, jednak z pewnością Hideo trzyma jakiegoś asa w rękawie. Na ten moment wiemy, że w grze zobaczymy m.in. Troya Bakera, Léa Seydoux czy Elle Fanning. Tytuł szykowany jest z myślą o PS5, jednak najprawdopodobniej gra w późniejszym terminie trafi również na PC.