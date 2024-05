Kooperacyjny Projekt Kestrel do twórców Alan Wake 2 skasowany. Remedy skupia się na innych projektach

fot. Remedy Entertainment

Mimo sukcesu takich tytułów jak Control oraz serii Alan Wake, druga część gry, wciąż nie odzyskała swojego budżetu. To rodzi obawy co do kondycji studia oraz przyszłych produkcji. Mocodawcy z Remedy zdają sobie z tego sprawę i już mamy pierwsze oficjalne doniesienia o skasowanym projekcie. Pod nóż poszedł nieujawniony kooperacyjny tytuł kodowo nazwany Project Kestrel.

W przypadku innych bieżących projektów tworzenia gier doświadczeni programiści zostaną przeniesieni z Kestrel. Ponadto usunięto planowane potrzeby inwestycyjne Kestrel i zmniejszono ogólne potrzeby rekrutacyjne Remedy. - możemy przeczytać w komunikacie prasowym studia.

Mimo to fani Remedy mogą spodziewać się wielu nowości, w tym remasterów dwóch pierwszych części serii Max Payne oraz dalszego rozwoju marek Control i Alan Wake.

Decyzja o porzuceniu Projektu Kestrel może być rozczarowująca dla niektórych, ale dla innych może być dobrą wiadomością. Remedy Games specjalizuje się bowiem w tworzeniu gier jednoosobowych, więc ich przygoda z multiplayerowym konceptem, nie musiała oznaczać strzału w dziesiątkę.