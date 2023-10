Alan Wake 2 to świetny i klimatyczny horror? Gra zebrała bardzo wysokie oceny w recenzjach

fot. Remedy Entertainment

Alan Wake 2 to kontynuacja gry z 2010 roku. W sequelu gracze mają okazje nie tylko ponownie wcielić się w tytułowego bohatera, ale też obserwować wydarzenia oczami agentki FBI, Sagi Anderson. Recenzje nowej gry studia Remedy Entertainment trafiły do sieci i dzięki temu wiemy, że jest to produkcja... zdecydowanie warta uwagi.

Według krytyków Alan Wake 2 jest grą pod każdym względem lepszą i straszniejszą od poprzedniczki. Recenzenci chwalą wciągającą i zaskakującą fabułę, a także klimatyczną atmosferę, dzięki której tytuł przez cały czas utrzymuje graczy w napięciu. Padają porównania do takich seriali jak Miasteczko Twin Peaks czy Detektyw. Wielkim atutem gry fińskiego studia ma być również jej fantastyczna oprawa graficzna, choć to akurat wiąże się z wysokimi wymaganiami wersji PC.

Średnia ocen Alan Wake 2 w serwisie Opencritic to 89/100. Poniżej możecie zapoznać się z wybranymi notami zachodnich serwisów.

IGN - 9/10

GamesRadar+ - 5/5

Game Informer - 7,8/10

GameSpot - 10/10

TheSixthAxis - 10/10

Hobby Consolas - 95/100

VG247 - 5/5

God is a Geek - 9,5/10

Alan Wake 2 dostępne jest na PC oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X|S.