Alan Wake 2 z wersją próbną dla abonentów PS Plus Premium. Twórcy zamierzają rozwijać markę

fot. Remedy Entertainment

Oferta wersji próbnych dostępnych w ramach abonamentu PlayStation Plus Premium powiększyła się o kolejną produkcję. Użytkownicy mogą już zapoznać się z ponad dwiema godzinami rozgrywki z Alan Wake 2. Taki czas powinien być wystarczający, by wprowadzić się w fabułę i zapoznać z podstawowymi mechanikami. Oczywiście, tak jak w przypadku innych gier, zdobyte postępy będzie można przenieść do pełnej wersji, jeśli zdecydujecie się na jej zakup.

Dodatkowo Remedy Entertainment niedawno pochwaliło się wynikami Alan Wake II. Gra sprzedała się w nakładzie 1,3 miliona egzemplarz i jest najszybciej sprzedającym się dziełem fińskiego studia. Twórcy dodali też, ze będą w dalszym ciągu rozwijać tę markę.

Mamy obecnie dwie główne marki: Control i Alan Wake, połączone dzięki Remedy Connected Universe. Rozszerzanie tych marek to kluczowy element naszej przyszłości - powiedział Tero Virtala, prezes Remedy Entertainment.