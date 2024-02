Twórcy Star Wars Jedi mają pracować nad grą z Mandalorianem

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Chociaż studio Respawn jest znane głównie z serii Star Wars Jedi, nowy projekt wydaje się nawiązywać do wcześniejszych dokonań studia, takich jak Titanfall, a to ze względu na perspektywę pierwszej osoby, z której gracza rzekomo mają przeżywać przygodę. Nowy tytuł studia ma mieć związek z Mandalorianem.

Mandalorian - wyciek informacji o grze

Informacje te zostały pierwotnie podane przez Toma Hendersona z serwisu Insider Gaming, ale pierwsze sugestie pojawiły się już w 2022 roku, gdy Jeff Grubb, inny popularny „leaker”, poruszył ten temat. Wg najnowszych informacji na początku prace nad grą nadzorował Mohammad Alavi, który przejął projekt po anulowaniu trzeciej części serii Titanfall. Jednak reżyser opuścił Respawn, a obecnie nie jest jasne, kto teraz kieruje projektem.

Nie wiadomo losami jakiej postaci przyjdzie nam kierować, czy to będzie ktoś znany? Czy może wzorem Star War Jedi, studio wprowadzi nową postać? Ujawnione informacje tego nie zdradzają. Zdradzają natomiast to, że ma być plecak odrzutowy, inne gadżety związane ze strojem Mandaloriana i swoboda poruszania się, co może sugerować otwarty lub półotwarty świat. Nie ma wzmianki o związku z serialem The Mandalorian.

Chociaż Henderson nie podaje daty spodziewanej zapowiedzi, sugeruje, że tytuł potrzebuje jeszcze kilku lat pracy.