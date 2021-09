Alan Wake Remastered z oficjalną datą premiery. Zagramy już niebawem

Remedy Entertainment

Na PlayStation Showcase 2021 poznaliśmy datę premiery gry Alan Wake Remastered. Nie ma tu większych niespodzianek, bo zadebiutuje ona tego dnia, na który wskazywał wcześniejszy przeciek, czyli 5 października. Odświeżona wersja produkcji z 2010 roku zawierać będzie też dwa fabularne rozszerzenia zatytułowane The Signal i The Writer. Zdecydowano się tu na podobny zabieg, co przy tegorocznym odświeżeniu trylogii Mass Effect. Twórcy chcą zachować dobrze znaną rozgrywkę, ale upiększając warstwę wizualną i techniczną na tyle, na ile jest to możliwe do zrealizowania.

Alan Wake to połączenie survival-horroru i akcji, w którym gracze wcielają się w tytułowego pisarza. Bohater wyrusza wraz z żoną do miasteczka Bright Falls i staje do walki z mrocznymi siłami.

Alan Wake Remastered trafi na PC (na wyłączność Epic Game Store), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series S/X. Szczególnie zainteresowani powinni być posiadacze konsol Sony, bo dla nich będzie to pierwsza okazja do zapoznania się z grą.