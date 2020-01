Alan Wake ponownie dostępny na konsolach Xbox. Koniec problemów z licencjami

Alan Wake to udana trzecioosobowa gra akcji z elementami survival-horroru, która zadebiutowała w roku 2010. Siedem lat później tytuł ten zniknął z cyfrowej dystrybucji na platformie Steam oraz konsoli Xbox 360, co spowodowane było problemami z licencją na utwory znajdujące się na ścieżce dźwiękowej. Z czasem udało się je wyeliminować i pod koniec 2018 roku gra wróciła do sprzedaży na PC, a teraz dostępna jest także na sprzęcie Microsoftu.

Zainteresowane tą produkcją osoby mogą ponownie znaleźć ją w sklepie Microsoftu w cenie 69 zł. Tytuł ten dostępny jest na konsoli Xbox 360, ale zadziała również na Xboksie One za sprawą kompatybilności wstecznej.

Alan Wake to produkcja studia Remedy Entertainment. Gracze wcielają się tutaj w tytułowego pisarza, który trafia do tajemniczego miasteczka Bright Falls i staje się świadkiem przerażających wydarzeń. Powrót do tej produkcji wydaje się być teraz dobrym pomysłem, biorąc pod uwagę, że nadchodzący dodatek do Control może nawiązywać właśnie do wcześniejszego dzieła deweloperów z Finlandii.