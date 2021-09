Alan Wake Remastered potwierdzony! Gra po raz pierwszy trafi na konsole Sony

fot. alanwake.info

Niedawno w sieci pojawiły się nieoficjalne doniesienia wskazujące na to, że survival-horror Alan Wake z 2010 roku doczeka się odświeżonej wersji na współczesnych urządzeniach do gier. Na potwierdzenie tych plotek tym razem nie musieliśmy długo czekać, bo 7 września Sam Lake opublikował obszerny wpis, w którym oficjalnie zapowiedziano Alan Wake Remastered. Podano też pierwsze szczegóły na temat tego, jak to odświeżenie będzie wyglądać - ma być to identyczne doświadczenie, jak w oryginale, ale z poprawkami w zakresie warstwy wizualnej, które obejmą m.in. model głównego bohatera czy scenki przerywnikowe. Nie zabraknie też pewnych ulepszeń przygotowanych z myślą o konsolach nowej generacji.

Alan Wake Remastered trafi na PC (Epic Game Store), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series S/X i będzie to debiut tej gry na konsolach Sony. Premiera szykowana jest na jesień tego roku - dokładnej daty nie podano, ale warto przypomnieć, że przecieki wskazują na debiut już 5 października.