Zakazany romans Draco i Hermiony otrzyma książkę i ekranizację. Kwota szokuje

Alchemised to książka, która początkowo była fanfikiem Draco i Hermiony ze świata Harry'ego Pottera. Później historię przerobiono na powieść, która trafi do sprzedaży we wrześniu 2025 roku. I wychodzi na to, że jeszcze przed oficjalną premierą, kupiono prawa do adaptacji filmowej.
Paulina Guz
Tagi:  książki 
alchemised manacled harry potter
Okładka książki Alchemised Wydawnictwo Del Rey
Alchemised to nowa książka autorstwa SenLinYu. Autorka wykorzystała elementy ze świata Harry'ego Pottera i Opowieści podręcznej, by przedstawić, co mogłoby się stać, gdyby to Voldemort zwyciężył bitwę o Hogwart. Historia pierwotnie była opublikowana na popularnej stronie Archive of Our Own pod tytułem Manacled i stała się fenomenem na światową skalę: zdobyła ponad 10 milionów wyświetleń na platformie i stała się głośnym tematem dyskusji na TikToku.

Fanfik Harry'ego Pottera doczeka się ekranizacji

Oczywiście, historia musiała przejść wiele przeróbek, zanim została przerobiona na książkę, którą można wydać bez obawy o prawa autorskie. W ten sposób Manacled stało się Alchemised, a Hermiona zmieniła się w Helenę. I najwyraźniej nie tylko wydawnictwo Del Rey, które kupiło prawa do powieści, jest pewne jej sukcesu. The Hollywood Reporter poinformowało, że studio Legendary kupiło prawa do ekranizacji powieści za ogromną siedmiocyfrową kwotę, która według plotek wynosi około 3 milionów dolarów.

To jedna z największych takich transakcji – kupienie praw do ekranizacji nowej książki za ogromną sumę pieniędzy – w historii. Widać, że studio Legendary pokłada duże nadzieje w Alchemised i chciało wyprzedzić konkurencję, zanim sukces powieści stanie się faktem.

Wattpad, fanfiki i AO3 - czyli ogromny potencjał na zarobek 

Warto przy tym pamiętać, że wiele znanych książek zaczynało jakie fanfiki, z After i Pięćdziesiąt twarzy Greya na czele. Poza tym wystarczy spojrzeć nie dalej, niż na nasz polski rynek, by zobaczyć, jaki potencjał tkwi w historiach z Wattpada i innych tego typu serwisów: przecież Rodzina Monet szybko stała się bestsellerem i komercyjnym sukcesem. Biorąc to pod uwagę, Legendary mogło rzeczywiście trafić na żyłę złota. Czas pokaże, czy instynkt ich nie zawiódł. 

Jeśli interesuje Was ten temat, warto przeczytać nasze obszerne artykuły: Fanfiction: dobre czy złe? Co o tym myślą znani pisarze, tacy jak Rowling, Tolkien czy Gaiman? i Fenomen Wattpada - internetowe opowieści podbijają księgarnie. Amatorskie Hell i Rodzina Monet jak bestsellery.

Booktok - nadchodzące adaptacje książek

A o sile książkowej strony TikToka najlepiej świadczy fakt, ile historii, które zdobyły popularność właśnie dzięki poleceniom i wyświetleniom na tej platformie, doczeka się ekranizacji. Zobaczcie sami w poniższej galerii:

1. Bezsilna

Bestsellerowa powieść romantasy Lauren Roberts otrzyma swój serial, który będzie emitowany na platformie streamingowej Prime Video. Trylogia jest również dostępna w Polsce - wyszła nakładem Wydawnictwa Uroboros.

1. Bezsilna
fot. Wydawnictwo Uroboros
Źródło: comicbook.com, thehollywoodreporter.com

Paulina Guz
Tagi:  książki 
alchemised manacled harry potter
