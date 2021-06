Alfred Hitchcock: Vertigo – zobacz zwiastun gry przygodowej na podstawie twórczości słynnego reżysera

fot. Microids

Francuska firma Microïds znana jest przede wszystkim z gier platformowych i ma na koncie takie marki, jak seria Syberia, Still Life czy Agatha Cristie: The ABC Murders. Już wkrótce dołączyć ma do nich kolejna produkcja, przygotowywana we współpracy z Pendulo Studios i zatytułowana Alfred Hitchcock: Vertigo. Jak wskazuje tytuł, będzie ona inspirowana twórczością słynnego reżysera, a konkretnie filmem Zawrót głowy z 1958 roku.

Głównym bohaterem będzie Ed Miller, pisarz, który wyszedł bez szwanku z wypadku samochodowego. Choć we wraku jego pojazdu nikogo nie znaleziono, to protagonista jest pewien, że w podróży towarzyszyła mu żona i córka. Wywołany tym szok doprowadza u niego do poważnych zawrotów głowy. Miller rozpoczyna terapię, a także śledztwo na własną rękę, które ma doprowadzić go do prawdy na temat wydarzeń.

Alfred Hitchcock: Vertigo nie ma jeszcze dokładnej daty premiery, ale być może coś więcej na ten temat dowiemy się na E3 2021 lub Summer Game Fest. Wiemy natomiast, że gra tworzona jest z myślą o PC i konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S i Nintendo Switch.

Alfred Hitchcock: Vertigo