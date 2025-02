Reżyserka Substancji pokazała swój fanowski film Star Wars. Miała zabawki, VHS i marzenie

Źródło: materiały prasowe

Coralie Fargeat, reżyserka hitu Substancja – filmu, który ma trzy nominacje do tegorocznych Oscarów i wygrał Złotą Palmę na Cannes– trzydzieści lat temu nakręciła swój fanowski film Star Wars. Była wtedy jeszcze nastolatką i miała zaledwie 17 lat. Teraz za pośrednictwem Letterboxd postanowiła go udostępnić, by przypomnieć fanom, że warto podążać za swoimi marzeniami.

30 lat temu, gdy miałam 17 lat, nakręciłam krótki film Star Wars. Używając mojej rodzinnej kamery, ustawiałam moje zabawki klatka po klatce, by stworzyć animację poklatkową, przebrałam moich przyjaciół za Ewoków i szturmowców, a potem montowałam na magnetowidzie VHS (który był wówczas najpopularniejszym urządzeniem!). To było takie amatorskie przedsięwzięcie, ale wszystko, co kochałam w kręceniu filmów, już tam było… To było miejsce, w których czułam się wolna, pełna pasji i życia – w którym mogłam w pełni wyrazić siebie. Dopiero po nakręceniu tego małego filmu zdałam sobie sprawę z tego, że chcę być reżyserką... A dzisiaj jest nominowana w kategorii Najlepszy Reżyser. W takim momencie, mimowolnie wyślę o tym małym projekcie... Podążajcie za swoimi marzeniami! ~ Coralie Fargeat

Jej fanowski film Star Wars możecie zobaczyć poniżej:

Coralie Fargeat z pewnością spełniła swoje marzenie. Substancja okazała się hitem i zdobyła aż trzy nominacje do Oscara i Złotych Globów, a także wygrała Złotą Palmę na Cannes. Jest to o tyle imponujące, że film jest horrorem, które raczej nie są doceniane przez konkursowe jury w takim stopniu, jak chociażby dramaty.