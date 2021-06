Ratchet & Clank: Rift Apart w rozdzielczości 4K i 60 fps

Insomniac Games w mediach społecznościowych poinformowało graczy, że szykuje się aktualizacja gry Ratchet & Clank: Rift Apart, której premier już 11 czerwca. Premierowa łatka sprawi, że produkcja będzie wyglądała jeszcze ładniej, niż do tej pory.

Aktualizacja premierowa gry ma się ukazać najpóźniej 11 czerwca i wniesie do gry tzw. performance mode. Twórcy wyjaśnili, że chodzi o umożliwienie graczom rozgrywki w jakości 4K przy stałych 60 klatkach na sekundę. Taka opcja pojawiła się chociażby w Marvel Spider-Man: Miles Morales, gdzie również dzięki łatce dodaną taką możliwość.

Yes like Miles we have a Performance Mode that uses our temporally injected 4K and is at 60fps. More on that soon. It’s in the Day 1 patch

— James Stevenson (@JamesStevenson) June 4, 2021