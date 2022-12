Alice in Borderland - zwiastun 2. sezonu. Dużo akcji, nowe postacie i śmiertelnie niebezpieczne gry

fot. Netflix

2. sezon japońskiego serialu Alice in Borderland od Netflixa zbliża się wielkimi krokami. Walka o przetrwanie wchodzi w decydującą fazę. W opisie nowej serii możemy przeczytać, że Arisu i Usagi próbują wyjaśnić tajemnice krainy Borderland, by wrócić do prawdziwego świata. W miejscu, które ich zdaniem skrywa wszystkie odpowiedzi, spotykają sojuszników, wrogów i osobę stojącą za każdą z gier. Arisu i inni podejmują wyzwania, które skalą i trudnością przewyższają te z pierwszego sezonu. Pozostały im wprawdzie tylko gry waleta, królowej i króla, ale czy uda im się zebrać te karty i wrócić do rzeczywistości?

Reżyserem produkcji jest Shinsuke Sato, który również napisał scenariusz wraz z Yasuko Kuramitsu. Do swoich ról powracają Kento Yamazaki (Arisu) i Tao Tsuchiya (Usagi). W obsadzie są także Nijiro Murakami, Ayaka Miyoshi, Dori Sakurada, Aya Asahina, Yuri Tsunematsu, Yuki Morinaga, Keita Machida, Hayato Isomura, Kai Inowaki, Katsuya Maikuma, Honami Sato, Nobuaki Kaneko, Tsuyoshi Abe, Sho Aoyagi, Riisa Naka i Tomohisa Yamashita.

Do sieci trafił zwiastun 2. sezonu, w którym nie brakuje akcji, wybuchów i emocji. Zobaczcie poniżej.

Alice in Borderland - zwiastun 2. sezonu

Alice in Borderland - zdjęcia z 2. sezonu

Alice in Borderland - 2. sezon

Alice in Borderland - opis fabuły 2. sezonu

Alice in Borderland - premiera 2. sezonu 22 grudnia na Netflix.