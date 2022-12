Teen Wolf: The Movie - zwiastun filmu. W Beacon Hills pojawia się nowy potężny wróg

fot. Paramount+

Teen Wolf: The Movie jest filmową kontynuacją popularnego serialu Teen Wolf: Nastoletni wilkołak. Do swoich ról powrócili Tyler Posey (Scott McCall) i Tyler Hoechlin (Derek Hale). Ponadto Holland Roden i Lydia Martinez ponownie wcielą się odpowiednio w Lydię Martin i Malię Tate.

Nie podano szczegółów fabuły, ale wiadomo, że powrócimy do Beacon Hills, gdzie wraz z pełnią pojawi się wielkie zło. Główny bohater będzie musiał zebrać nowych sojuszników i zaufanych przyjaciół, by stanąć do walki z najpotężniejszym wrogiem, jakiego wilkołak spotkał na swojej drodze.

Podczas brazylijskiego CCXP 2022 zaprezentowano zwiastun Teen Wolf: The Movie. Możecie go zobaczyć poniżej.

Teen Wolf: The Movie - zwiastun

Teen Wolf: The Movie - zdjęcia i plakat

Teen Wolf: The Movie

W obsadzie oprócz wyżej wymienionych aktorów znajdują się: Crystal Reed jako Allison Argent, Orny Adams jako trener Bobby Finstock, Linden Ashby jako szeryf Noah Stillinski, JR Bourne jako Chris Argent, Seth Gilliam jako dr Alan Deaton, Colton Haynes jako Jackson Whittemore, Ryan Kelly jako Jordan Parrish, Melissa Ponzio jako Melissa McCall oraz Dylan Sprayberry jako Liam Dunbar. W produkcji nie zobaczymy Dylana O'Briena, który wcielał się w ulubieńca widzów, Stilesa. Za sterami stoi twórca serialu Jeff Davis.

Teen Wolf: The Movie - premiera w USA w platformie streamingowej Paramount+ odbędzie się 26 stycznia 2023 roku.