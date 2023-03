Alien - Isabela Merced dołączy do Cailee Spaeny w obsadzie nowego filmu

fot. materiały prasowe

Jak donosi Deadline, Isabela Merced dołączy do Cailee Spaeny w obsadzie niezatytułowanego jeszcze nowego filmu z serii Obcy. Nowy Obcy zostanie wyreżyserowany przez Fede Alvareza (Martwe zło), który jest także autorem pomysłu na historię. 20th Century Studios i Scott Free produkują. Disney jest dystrybutorem.

Aktorka znana jest z ról w filmach Rosaline, Sweet Girl oraz Dora i Miasto Złota. Nie wiadomo jednak, jaka rola przypadnie aktorce.

materiały prasowe

Alien - o czym jest film?

Na ten moment szczegóły są trzymane w tajemnicy. Jedynie wiadomo, że ksenomorfy będą w centrum tej historii, która będzie odcięta od tego, co powstało do tej pory. Choć niektórzy używają słowa reboot, jak na razie nie zostało to potwierdzone. Czytamy, że producenci z Scott Free i 20th Century traktują projekt jako priorytet po tym, jak usłyszeli pomysł Alvareza. Scenariusz jest już gotowy, a prace na planie ruszą na początku 2023 roku.

Przypomnijmy, że trwają też prace nad serialem Alien, który osadzony jest wiele lat przed filmami.