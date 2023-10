Alien: Romulus pokaże najpotężniejszego ksenomorfa? To zmieniłoby całą franczyzę

materiały prasowe

Wygląda na to, że wielu naszych Czytelników z niecierpliwością czeka na film Alien: Romulus - popularność wczorajszej informacji o dokonaniu oceny produkcji przez Ridleya Scotta przerosła nasze najśmielsze oczekiwania. Postanowiliśmy więc pójść na tym polu za ciosem i przekazać Wam coraz popularniejszą w sieci teorię, którą stworzył serwis Screen Rant. Według niej w dziele Fede Alvareza możemy zobaczyć najpotężniejszego ksenomorfa w historii.

Zaznaczmy jednak w tym miejscu, że autorzy teorii w jej budowaniu nie posiłkują się żadnymi rewelacjami zza kulis produkcji. Odwołują się oni po prostu do jej tytułu; przypomnijmy, że Romulus według tradycji był założycielem Rzymu i jego pierwszym królem. Z Dziejów Rzymu od założenia miasta Tytusa Liwiusza dowiadujemy się z kolei, że później został on wzięty żywcem do nieba, gdzie miał stać się bogiem Kwirynusem.

Screen Rant spekuluje więc, że w nowej odsłonie franczyzy miałby pojawić się Król Ksenomorfów, być może mityczny ojciec założyciel całej rasy. Jest to o tyle ciekawe, że według krążącego po sieci opisu fabuły produkcja "ukaże grupę młodych ludzi, którzy znajdą się w odległym świecie, aby stawić czoło najbardziej przerażającej formie życia w całym kosmosie".

Przypomnijmy, że w filmowej części uniwersum Obcego istnieje już Królowa Ksenomorfów - to z nią walczyła Ellen Ripley w produkcji Obcy - decydujące starcie. Trudno nie dojść do wniosku, że fundamentalne znaczenie dla rzeczonego dzieła miały aspekty macierzyństwa i związanych z nim instynktów - Królowa starała się chronić swoje dzieci, podobnie jak Ripley Newt.

Według autorów teorii Alien: Romulus ma być prequelem, który poszerzyłby mitologię franczyzy o postać rządzącego przed Królową Króla Ksenomorfów.

Alien: Romulus zadebiutuje w kinach 16 sierpnia przyszłego roku.