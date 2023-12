Alien - nowe informacje. Serialowy prequel Obcego na nowo odkryje jeden z największych klasyków sci-fi

Źródło: materiały prasowe

Reklama

The Hollywood Reporter przeprowadziło wywiad z Davidem Rysdahlem, który jest w obsadzie serialowego prequela Obcego od FX. Aktor został poproszony o podzielenie się informacjami na temat nadchodzącego projektu, o którym do tej pory niewiele było wiadomo. Zobaczcie, co zdradził na temat produkcji.

Alien - nowe informacje na temat serialu

Jak zdradził David Rysdahl:

Noah [Hawley, reżyser filmu - przyp. red.], podobnie jak przy Fargo, bierze film [Obcego z 1979 roku - przyp. red.] i zadaje pytanie: "Jakie jest jego DNA? Jaka wygląda perspektywa świata? Jakie tematy poruszamy? Jaki był oryginalny zamysł filmu? Zobaczmy, czy mogę pobawić się tym w nowy sposób". Robi więc naprawdę interesującą robotę przy Obcym. To będzie bardzo inne, ale ekscytujące spojrzenie na to, czym był oryginalny film.

Alien - co wiemy o serialu?

Do tej pory niewiele było wiadomo o projekcie oprócz tego, że jest prequelem, a jego akcja będzie rozgrywać się trzydzieści lat przed wydarzeniami z oryginalnego filmu Obcy - 8. pasażer Nostromo z 1979 roku.

Znamy także kilku członków obsady. Sydney Chandler wcieli się w Wendy, która ma dziecięcy mózg i dorosłe ciało. Oprócz niej w serialu zagrają także Timothy Olyphant, David Rysdahl, Alex Lawther, Samuel Blenkin, Essie Davis, Adarsh Gourav i Kit Young. Reżyserem jest Noah Hawley.

Zobacz także:

Najlepsze filmy science fiction w historii [RANKING] - miejsca od 50. do 26.

50. Wehikuł czasu (1960)

Najlepsze filmy science fiction w historii [RANKING] - miejsca od 25. do 1.