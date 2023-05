Aliens: Dark Descent z konkretną prezentacją rozgrywki. Tak wygląda taktyczna gra w uniwersum Obcego

fot. materiały prasowe

Aliens: Dark Descent to nadchodząca gra w uniwersum Obcego. Tym razem nie będzie to jednak kolejna pierwszoosobowa strzelanka ani inny tytuł nastawiony na szybką i dynamiczną akcje. Zamiast tego w ręce graczy trafi taktyczna produkcja, w której kluczem do sukcesu ma być odpowiednie planowanie ruchów i zarządzanie drużyną. Co ciekawe, nie będzie to turówka w stylu serii XCOM, bo rozgrywka toczyć się będzie w czasie rzeczywistym, choć nie zabraknie możliwości spowalniania upływu czasu, z którego będzie można skorzystać w szczególnie wymagających momentach. Opcja ta może też okazać się cennym wsparciem dla osób, które nie mają zbyt dużego doświadczenia z gatunkiem.

Poza taktycznymi pojedynkami, gracze będą mieli również dostęp do centrum dowodzenia, w którym będą mogli między innymi rekrutować nowych żołnierzy lub opracowywać kolejne technologie, które wspomogą ich w boju.

Aliens: Dark Descent zadebiutuje 20 czerwca na PC oraz konsolach PS4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series S/X.