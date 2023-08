Aliens vs. Predator - co ze skasowanym serialem anime? Reżyser przerywa ciszę

Fot. Materiały prasowe

Reklama

W zeszłym roku fani anime byli zaskoczeni informacją, że po tym jak Disney kupiło 20th Century Fox, animowany serial Aliens vs. Predator został odłożony na półkę. Choć projekt został w pełni zrealizowany i czeka na decyzję o emisji, studio nigdy takowej nie wydało. Reżyser Shinji Aramaki przerywa ciszę i wypowiada się o tej tajemniczej sytuacji.

Alien vs Predator - reżyser o ukrytym serialu

Podczas obecności na Otakonie, Aramaki zdradził, że serial był złożony z 10 odcinków, a akcja miała rozgrywać się na ogromnym statków używanym do imigracji. W fabułę były zaangażowane różne frakcje predatorów. Reżyser wolał nie zdradzać więcej szczegółów, w razie gdyby anime miało kiedyś ujrzeć światło dzienne. Jednak zakłada się, że projekt jest skasowany i raczej nigdy się nie pojawi. Podobnie jak to stało się z gotowym serialem Lucasfilmu Star Wars: Detours.

Aktualnie reżyser jest zajęty pracą w Japonii. Razem z Hidekim Kakinumą pracuje nad serialem Genesis Breaker. Aramaki pracował już wcześniej nad wieloma słynnymi projektami, takimi jak Ghost in the Shell czy Blade Runner: Black Lotus. Pozostaje żyć nadzieją, że Aliens vs Predator: Annihilation dołączy do jego filmografii.