Alkohol i narkotyki na planie - ci aktorzy grali pod wpływem. Jointy, heroina i spirytus między ujęciami

Alkohol i narkotyki to ważny element wielu filmowych i serialowych tworów. Wydaje się, że sceny z wykorzystaniem używek to tylko gra aktorska. Jednak w historii kina zdarzało się, że sami artyści podczas nagrywania projektu bywali pod wpływem różnych substancji. Niekiedy było to celowe zagranie, by rzetelnie oddać stan po konkretnej używce. Wówczas pomagali w zażyciu narkotyków lub w upijaniu się sami reżyserzy. Ale zdarzały się też nieplanowane wybryki, kiedy to obsada w ukryciu sięgała po używki. Wielu aktorów narażało się wtedy na niebezpieczeństwo.

Zapraszamy do zapoznania się z galerią artystów, którzy tworzyli produkcje pod wpływem różnych substancji. Zgromadziliśmy wiele znanych nazwisk, wśród których znaleźli się m.in. Robert Downey Jr. czy Daniel Radcliffe. Niektórzy aktorzy borykali się z prawdziwym uzależnieniem, nad którym nie potrafili zapanować nawet w pracy. Inni znowu pragnęli odreagować ciężar ról lub zwyczajnie się rozerwać w przerwach między ujęciami. Sprawdźcie sami, kto sięgał po używki na planie filmowym.

Alkohol i narkotyki na planie - aktorzy pod wpływem