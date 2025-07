Gwiazda Strażników Galaktyki mogła być Lexem Luthorem. Reżyser potwierdza plotkę

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

James Gunn w rozmowie z Joshem Horowitzem potwierdził, że początkowo był zainteresowany tym, by Bradley Cooper zagrał Lexa Luthora w Supermanie. Przyznał, że rozmawiał o tym z aktorem, który w Strażnikach Galaktyki użyczał głosu Rocketowi.

Bradley Cooper jako Lex Luthor?

James Gunn wyjaśnia, dlaczego ostatecznie zrezygnował z Bradleya Coopera w tej roli i postawił na młodszego Nicholasa Houlta:

– Chciałem, by Lex był bardziej rówieśnikiem Supermana. Nie pisałem go z myślą o określonym wieku, ale Lex Luthor jest ważny – zarówno dla Supermana, jak i dla przyszłości uniwersum DC. Dlatego pomyślałem, że lepszy będzie Nick. Ale tak – Bradley byłby świetnym Lexem. Jest wspaniały we wszystkim, co robi.

Ostatecznie Bradley Cooper otrzymał rolę Jor-Ela, ojca Kal-Ela / Supermana, którego widzimy w nagraniu z Kryptonu – wiadomości, która odgrywa kluczową rolę w fabule filmu.

Przypomnijmy, że to nie jedyny przypadek, kiedy aktor ubiegający się o jedną rolę w Supermanie otrzymał inną. Sam Nicholas Hoult początkowo brał udział w przesłuchaniach do roli Supermana.

Superman można już oglądać na ekranach kin.