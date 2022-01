Kitbag - Jodie Comer jednak nie zagra w filmie Ridleya Scotta. Kto ją zastąpi?

materiały prasowe

Kitbag to film biograficzny o Napoleonie Bonaparte w reżyserii Ridleya Scotta. W projekcie miała zagrać Jodie Comer, która miała wcielić się w postać Józefiny, żony i prawdziwej miłości francuskiego cesarza. Jednak jak podaje portal The Hollywood Reporter aktorka nie wystąpi w widowisku, ze względu na zmiany w jej harmonogramie spowodowane pandemią, które teraz pokrywają się ze zdjęciami do Kitbag, które mają rozpocząć się już w styczniu.

Jednak znaleziono już następczynię Comer. Rolę Józefiny przejęła bowiem Vanessa Kirby (Mission: Impossible – Fallout).

fot. materiały prasowe

Projekt jest opisywany jako bardzo osobiste podejście do historii Napoleona. Jego droga na szczyt zostanie ukazana bowiem przez pryzmat jego relacji z ukochaną Józefiną. W filmie zostaną zaprezentowane najważniejsze bitwy w życiu dowódcy i jego wielki zmysł strategiczny. W rolę Napoleona wcieli się Joaquin Phoenix. Scenariusz napisał David Scarpa. Projekt powstaje dla Apple.

