All Rise i Zoey's Extraordinary Playlist - czy są szanse na 2. sezony?

All Rise doczeka się odcinka nakręconego w domach aktorów w trakcie pandemii. Wykorzystano do tego takie technologie jak Zoom, FaceTime i WebEx. Główna bohaterka będzie prowadzić obrady sądu przez internet.

Showrunnerka Dee Lawrence Harris tłumaczy, że mają zaufanie studia, które pozwoliło im na ten eksperyment, ale nie wie, czy to przełoży się na zamówienie 2. sezonu. Wyjaśnia, że obecna sytuacja z pandemią koronawirusa jest to wielka niewiadoma, co może wrócić z kolejnym sezonem.

All Rise - zwiastun

Natomiast Austin Winsberg, showrunner Zoey’s Extraordinary Playlist tłumaczy, że jest umiarkowanie optymistycznie nastawiony do szans na 2. sezon. Wyznaje, że ponad 2 tygodnie temu przedstawił wizję na kolejne odcinki i rozpisał plan na 2. sezon. Stacja podobno była bardzo zadowolona z kierunku rozwoju serialu, ale decyzji jeszcze nie podjęli.