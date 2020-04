HBO GO - nowości w maju 2020. Pełna lista filmów i seriali

HBO GO prezentuje listę nowości jeśli chodzi o filmy i seriale na maj 2020. Wiele z nowych propozycji zapowiada się interesująco, a powracające tytuły podsycają atmosferę oczekiwania wśród fanów. Miesiąc ten prawdopodobnie także przyjdzie nam spędzić zachowując społeczny dystans i zostając w domu w miarę możliwości. Dlatego też warto przyjrzeć się temu, co do zaoferowania ma HBO GO. W tym trudnym momencie otrzymamy między innymi premierę serialu Betty o poszukujących swojego miejsca w życiu skejterkach. Zadebiutuje także To wiem na pewno, czyli rodzinna saga przedstawiająca równoległe historie życia braci bliźniaków - w podwójnej roli zobaczymy Marka Ruffalo.

W nadchodzącym miesiącu do serwisu trafi także serial Wielka, komediowa produkcja od Tony'ego McNamara, nominowanego do Oscara za scenariusz do filmu Faworyta. Wśród filmowych nowości widzowie otrzymają kolejne produkcje należące do Kinowego Uniwersum Marvela: Avengers, Ant-Man, a także Doktor Strange i wiele więcej.

Billions - 5. sezon

HBO GO w maju 2020