All The Light We Cannot See - Mark Ruffalo i Hugh Laurie gwiazdami nowego serialu Netflixa

fot. Marvel

Mark Ruffalo i Hugh Laurie zagrają obok debiutantki Arii Mii Loberti główne role w czteroodcinkowym miniserialu pod tytułem All The Light We Cannot See. To adaptacja nagrodzonej Pulitzerem książki Anthony'ego Doerra. Twórcami produkcji będą Shawn Levy i Steven Knight.

Loberti wciela się w niewidomą nastolatkę Marie-Laure, która znajduje się w centrum opowieści. W pewnym momencie jej losy łączą się z Wernerem, niemieckim żołnierzem. Oboje próbują przetrwać podczas II Wojny Światowej w okupowanej Francji.

fot. materiały prasowe/BBC

Ruffalo zagra Daniela LeBlanca, głównego ślusarza w Muzeum Historii Naturalnej w Paryżu. Troskliwy i sprytny, jest zdeterminowany, aby dać swojej niewidomej córce Marie jak najwięcej niezależności, jednocześnie chroniąc ją – i sekretny klejnot, który przetrzymują – przed nazistowską okupacją. Natomiast Laurie sportretuje Etienne'a LeBlanca, ekscentrycznego i samotnego bohatera I Wojny Światowej cierpiącego na zespół stresu pourazowego. Etienne to nerwowy i zamknięty w sobie człowiek, który nagrywa tajne audycje radiowe w ramach francuskiego ruchu oporu.

