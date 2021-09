She-Hulk - Jameela Jamil jako Titania, jest ruda! Mark Ruffalo na zdjęciu zza kulis

Fot. Imdb/marvel

She-Hulk to serial powstający dla Disney+ w świecie MCU. Będzie opowiadać o losach kuzynki Bruce'a Bannera, czyli Jennifer Walters. Jameela Jamil, znana między innymi z serialu Dobre Miejsce, wcieli się w produkcji w Titanię. To superzłoczyńca, którego po raz pierwszy mieliśmy okazję zobaczyć w 1984 roku. Aktorka podzieliła się już wcześniej na swoim Instagramie filmikiem z trenowania do roli, jednak do tej pory nie mieliśmy szansy zobaczyć, jak wygląda jako łotrzyca. Jednak wreszcie uchylono rąbka tajemnicy!

Na poniższym zdjęciu, które Jameela Jamil udostępniła na swoim koncie na mediach społecznościowych, widać jej nową i efektowną fryzurę do serialu She-Hulk. Aktorka ma na nim długie, rude włosy.

https://twitter.com/jameelajamil/status/1443407632207945731

Mark Ruffalo , który w She-Hulk powraca do roli Bruce'a Bannera, także pokazał się na zdjęciu zza kulis, na którym stoi obok kaskaderki Jameeli Jamil.

https://twitter.com/slashfilm/status/1443547608350277635

Ta Titania ma być wpływową influencerką po trzydziestce, która skrywa mroczną stronę. Na pewno będzie to inny origin niż ten z komiksów, w których to Doktor Doom przekazał Mary McPherran nadludzką siłę i wytrzymałość.

Podoba wam się Jameela Jamil jako Titania?