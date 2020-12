Allegro zabroni sprzedaży kont z grami

Źródło: Allegro

Przedstawiciele Allegro w końcu wzięli się na poważnie do walki z piratami oferującymi dostęp do platform gamingowych i muzycznych. W serwisie przez lata za symboliczną kwotę sprzedawano dane do logowania do kont Epic Game Store, GOG, Origin, PlayStation Network, Steam, uPlay czy Xbox Live. Zgodnie z nowymi zapisami regulaminu takie oferty trafią na listę produktów zakazanych, podobnie jak konta do muzycznych platform streamingowych Spotify czy Tidal.

Od powyższej reguły będzie tylko jeden wyjątek – wciąż będzie można obracać kontami zawierającymi tytuły udostępniane w modelu free to play. Nowe restrykcje dotyczą wyłącznie „kont z odpłatnymi grami komputerowymi”. Platforma zapowiedziała, że ukróci proceder współdzielenia kont 4 stycznia 2021 roku, ponadto nawiąże szeroko zakrojoną współpracę z branżą gamingową, aby zapobiegać procederowi nielegalnej dystrybucji:

To początek procesu zakazującego udostępnianie kont z grami. Aby skutecznie przeciwdziałać takim zachowaniom, ważna jest także współpraca Allegro z oficjalnymi dystrybutorami i wydawcami gier oraz z użytkownikami – informuje serwis.

Gdyby odsprzedaż kont polegała na przekazaniu pełni praw do danego profilu przy aprobacie usługodawcy, proceder ten prawdopodobnie nie znalazłby się na cenzurowanym. Problem polega jednak na tym, że oferty tego typu powszechnie wykorzystuje się do współdzielenia konta z wieloma osobami. To z kolei łamie zapisy licencyjne platform gamingowych i nosi znamiona przestępstwa.

Warto wspomnieć, że już w 2018 roku podobne zapisy wprowadzono w odniesieniu do serwisów VoD, zabraniając sprzedaży danych do logowania do takich platform jak Netflix, Amazon Prime Video czy HBO GO.