Alone in the Dark zostanie dłużej w cieniu. Premierę przełożono na późniejszy termin

fot. THQ Nordic

Alone in the Dark to kolejna produkcja, która nie zadebiutuje w pierwotnie zakładanym terminie. Na nową odsłonę kultowej serii survival-horrorów trzeba będzie poczekać do 16 stycznia 2024 roku. Powód nie będzie dla nikogo zaskoczeniem: twórcy będą mieli więcej czasu na ostatnie szlify, a przy okazji wypuszczą swoje dzieło na rynek w nieco spokojniejszym okresie. Nie da się bowiem ukryć, że w październiku jest bardzo tłoczno, a gracze będą mogli sięgnąć między innymi po takie tytuły, jak Super Mario Bros. Wonder, Assassin's Creed Mirage czy Alan Wake 2.

Nowe Alone in the Dark to horror psychologiczny, w którym gracze będą mogli wcielić się w Edwarda Carnby'ego lub Emily Hartwood (w tych rolach David Harbour i Jodie Comer) i będą stali się odkryć niepokojącą prawdę o dworze Derceto. Podczas zabawy nie zabraknie okazji do eksplorowania otoczenia, rozwiązywania zagadek i walki z przerażającymi wrogami.