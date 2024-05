Alone in the Dark z wynikiem poniżej oczekiwań, ale Lara Croft rozbiła bank

fot. THQ Nordic

Alone in the Dark, wydane w marcu 2024 roku na PS5, PC i Xbox Series X/S, jest rebootem klasycznej serii survival horrorów, powszechnie uważanej za ojca chrzestnego tego gatunku. Pomimo wysokich oczekiwań i uznania przez graczy, mieszane opinie krytyków przyczyniły się do niższych niż planowane wyników sprzedaży.

Informacją tą podzielił się sam wydawca, który nie jest zadowolony z kwartalnych wyników finansowych. Jak czytamy w oficjalnej dokumentacji firmy:

Wyniki finansowe zostały zahamowane przez słabsze niż oczekiwano rezultaty dwóch tytułów: Alone in the Dark oraz Outcast: A New Beginning.

W praktyce takie komunikaty mogą oznaczać odstawienie tytułów na długie lata do szafy, co w konsekwencji w zasadzie przekreśla szanse na ewentualne kontynuacje.

Nie wszystkie wieści THQ Nordic były jednak negatywne. Kolekcja Star Wars Battlefront Classic oraz South Park: Snow Day sprostały finansowym oczekiwaniom zarządu. Bank jednak rozbiło Tomb Raider I-III Remastered Starring Lara Croft. Kolekcja sprzedała się lepiej od przyjętych założeń.