Alone in the Dark otrzyma bogatą edycję kolekcjonerską. Do sprzedaży trafi jedynie 5000 sztuk

fot. THQ Nordic

Alone in the Dark zapowiada się na powrót tej kultowej serii z przytupem. Wydawca poinformował, że gra trafi na rynek nie tylko w standardowym wydaniu, ale również edycji kolekcjonerskiej, w której skład wejdzie sporo cyfrowych oraz fizycznych dodatków. Wewnątrz pudełka znajdzie się między innymi steelbook, zawieszka na ścianę oraz wysoka na 26 centymetrów figurka przedstawiająca Mrocznego Człowieka. Z wyglądem poszczególnych elementów możecie zapoznać się w nowym materiale wideo.

Alone in the Dark - zwiastun zapowiadający edycję kolekcjonerską

Nakład kolekcjonerki będzie limitowany. Do sprzedaży na całym świecie trafi jedynie 5000 sztuk. Numery od 1 do 20 będą dostępne wyłącznie w THQ Nordic Vienna Store, a numery 21 do 4999 pojawią się w sklepie internetowym THQ Nordic oraz wybranych sklepach na świecie, w tym w Polsce. Ostatnia kopia, o numerze 5000, trafi zaś do Embracer Games Archive.

Alone in the Dark zadebiutuje 25 października. Gra dostępna będzie na PC oraz konsolach PlayStation 4, PS5, Xbox One i Xbox Series S/X.