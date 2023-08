Star Wars Jedi: Ocalały nie tylko dla obecnej generacji konsol. Gra ma trafić na PS4 i Xbox One

fot. EA

Star Wars Jedi: Ocalały to kontynuacja Upadłego zakonu, w której śledzimy dalsze losy Cala Kestisa. Produkcja stworzona przez Respawn Entertainment i wydana przez Electronic Arts zadebiutowała w kwietniu tego roku na PC oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X|S, gdzie spotkała się z bardzo pozytywnym odbiorem. Okazuje się, że w przyszłości z tym tytułem będą mogli zapoznać się także posiadacze konsol poprzedniej generacji od Sony i Microsoftu.

O tym, że Star Wars Jedi: Ocalały pojawi się na PS4 i Xbox One dowiedzieliśmy się ze spotkania z inwestorami. Ujawnił to Andrew Wilson, prezes EA.

Miliony graczy już zapoznały się z tą grą i sprawiły, że było to jedno z najważniejszych tegorocznych wydarzeń związanych z marką Star Wars. Z uwagi na siłę tej legendarnej marki i oczekiwania społeczności, nasz zespół zobowiązał się dostarczyć to doświadczenie także posiadaczom PS4 i Xbox One.

Wilson nie zdradził jednak żadnych konkretów, nie padła też nawet przybliżona data premiery gry na kolejnych platformach. Jeśli takie informacje trafią do sieci, to na pewno Was o tym poinformujemy.