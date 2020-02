Altered Carbon: Resleeved - pierwsze zdjęcia z filmu anime Netflixa

Altered Carbon: Resleeved to film anime, który przygotował Netflix. Produkcja ma zgłębić mitologię, którą widzowie poznali w aktorskim serialu Altered Carbon opartym na cyklu powieści autorstwa Richarda K. Morgana. Jego twórcą jest Dai Sato (Cowboy Bebop). W sieci pojawiły się pierwsze zdjęcia promujące produkcję. Są one dostępne poniżej.

Nie wiadomo nic o fabule projektu. Dla przypomnienia literacki oryginał oryginał rozgrywa się w dalekiej przyszłości, w której nowe technologie przekształciły społeczeństwo: świadomość można zapisać i przechowywać w postaci cyfrowej, ludzkie ciała są wymienne, a śmierć nie jest już końcem istnienia. Głównym bohaterem produkcji jest Takeshi Kovacs, weteran wojenny, którego świadomość zostaje przeniesiona do młodszego ciała, aby mężczyzna mógł rozwikłać kryminalną zagadkę.

The world of Altered Carbon is getting re-sleeved on March 19 with an all new anime that brings even more action, mystery, and cyberpunk goodness than ever before! pic.twitter.com/S1mYqsysKI

— NX (@NXOnNetflix) February 19, 2020