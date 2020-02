Wiedźmin - serial Netflixa wciąż jest najpopularniejszy na świecie

Wiedźmin od Netflixa wciąż pokazuje, jak ważne są seriale science fiction i fantasy dla platform streamingowych. Od premiery serialu minęło już trochę czasu, ale wciąż ekranowe przygody Geralta cieszą się ogromnym zainteresowaniem na świecie. Portal Business Insider opublikował dane Parrot Analytics, które wskazują spadek popularności produkcji w Stanach Zjednoczonych, ale w pozostałych miejscach globu liczby wciąż robią wrażenie.

Biorąc pod uwagę okres od 14 stycznia do 12 lutego, serial Netflixa był najpopularniejszym na świecie. Od siedmiu tygodni nie oddaje też miejsca na pierwszym miejscu serialowi The Mandalorian od Disney+. Analitycy biorą pod uwagę nie tylko oglądalność produkcji, ale też zainteresowanie serialem w social mediach. W ostatnich tygodniach zanotowano spadek Wiedźmina w amerykańskich rankingach oglądalności jeśli chodzi o oryginalne treści. W zestawieniu za zeszły tydzień, produkcja oparta o prozę Sapkowskiego spadła na trzecie miejsce i została wyprzedzona przez The Mandalorian i Stranger Things. Wciąż jednak nie zmienia to faktu, że reszta świata dalej zainteresowana jest przygodami Geralta.

Premiera 2. sezonu zapowiedziana została na 2021 rok.